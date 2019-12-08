Позов України проти РФ: Міжнародний кримінальний суд опублікував звіт

Щорічний звіт щодо результатів попереднього розслідування, зокрема ситуації в Україні щодо правопорушень в окупованому Криму та на сході України було презентовано 6 грудня у рамках 18-ї Асамблеї держав-учасниць Римського статуту прокурором Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У звіті відзначено, що наступного року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) продовжить аналізувати, які справи підпадають під юрисдикцію МКС.

Перед презентацією звіту відбулася зустріч прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуди із заступником генерального прокурора України Гюндузом Мамедовим та послом України в Нідерландах Всеволодом Ченцовим.

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Як повідомляв Укрінформ, Генеральна прокуратура України направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію щодо вчинення Росією позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних сил України під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Україна надала фото та відеодокази, які вказують на факт захоплення українських військових в полон, покази очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.