Єрмак сподівається, що Зеленський незабаром відвідає Вашингтон

Помічник Президента України Андрій Єрмак вважає, що Володимир Зеленський невдовзі здійснить візит до Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив у суботньому інтерв’ю німецькому виданню Welt.

«Ми сподіваємось, що скоро справа дійде до офіційного візиту Володимира Зеленського до Вашингтона», - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що українцям відомо, яку надзвичайну допомогу надавали США протягом останніх років, що вони є партнером та другом України, «і в цьому в нас немає сумнівів».

Зокрема, після попереднього замороження військової допомоги її не просто було надано, але й збільшено.

«А про те, що затримки якимось чином пов’язані з умовами, виставленими до України, ми чуємо лише в медіа, офіційна американська сторона ніколи такого не заявляла», - запевнив Єрмак.

На запитання, чи були спроби Дональда Трампа шантажувати Україну розслідуваннями проти сина Джо Байдена, Єрмак підкреслив, що під час відомої телефонної розмови Зеленський «у жодному разі не обіцяв будь-яких конкретних розслідувань».

Єрмак зазначив, що те, що наразі розслідується в Сполучених Штатах, «є внутрішньою справою США», до того ж події, про які йде мова під час слухань у Конгресі США, мали місце ще до того, як Володимир Зеленський став Президентом.

Коментуючі припущення з боку Білого Дому про ймовірне втручання України у передвиборчу боротьбу США у 2016 році, Єрмак зауважив, що «як би це було офіційною позицією Вашингтону», українська сторона відреагувала б.

Як повідомлялося, у вересні ЗМІ поінформували про скаргу «викривача» з-поміж співробітників розвідки, які опрацьовують іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що Трамп під час розмови із Зеленським нібито зробив неприпустиму «пропозицію».

Згодом Білий дім під тиском Конгресу й суспільства погодився оприлюднити стенограму розмови між президентами України й США, яка підтвердила, що Трамп звертався із проханням розібратися у ситуації з розслідуванням щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.