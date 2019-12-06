Рада розділила політичні посади та держслужбу

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким розділила політичні посади та держслужбу.

Ухвалення цього рішення підтримали 255 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей закон №2260 вносить зміни до низки законів України щодо питань державної служби і розмежування політичних посад і посад державної служби, зокрема до законів, що регулюють діяльність окремих державних органів, зокрема в частині проходження та особливостей державної служби, врегулювання правового статусу державних службовців, повноважень керівників держслужби, виключення інституту погодження призначення керівників структурних підрозділів третіми особами, що відповідно до норм закону «Про державну службу» вилучено як суб'єктивний чинник та інструмент впливу.

Відповідно до закону, голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента.

Перший заступник і заступник голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються та звільняються Кабінетом міністрів України за поданням голови Антимонопольного комітету України. Хоча редакція законопроєкту, ухвалена в першому читанні, передбачала, що призначення та звільнення з цих посад мав здійснювати парламент за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій голови АМКУ.

Водночас за законом ліквідовується секретаріат Кабміну, замість чого буде створено державний орган, що забезпечує діяльність уряду.

Закон встановлює, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених урядом.

Окрім того, законом вносяться зміни, зокрема, в Кодекс законів про працю та низки законів. Так, письмовою формою документа визначено форму документа, яка передбачає фіксацію його змісту у паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі). Документ, складений в електронній формі, повинен відповідати вимогам законів «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

Більшість положень цього закону набувають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт №2260 "Про внесення змін до деяких законів України" Рада ухвалила 12 листопада.