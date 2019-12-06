Скалецька у змозі сама дібрати собі команду — Гончарук

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має достатній рівень професіоналізму для того, щоб дібрати собі команду.

Так прокоментував кадрові питання в МОЗ Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я переконаний в тому, що у міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості і професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду”, - сказав Гончарук.

У цьому зв'язку він наголосив, що слідкуємо за тим, аби люди з корупційним минулим і зіпсованою репутацією не обіймали посад в уряді.

"Якщо ви покажете мені в Міністерстві охорони здоров'я на офіційних позиціях людей, які є корупціонерами, ми готові приймати щодо них рішення", - заявив глава уряду.

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Водночас, коментуючи звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, Прем'єр-міністр зазначив, що це було рішення Петренка, і він мав змогу його переглянути. Водночас, Гончарук додав, що команда, яку добирав Петренко, залишається в НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада Олег Петренко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він назвав різні фундаментальні цінності з командою Міністерства охорони здоров'я, яка зараз працює над упровадженням реформи системи охорони здоров'я.

Пізніше ряд громадських пацієнтських організацій звернувся до Кабінету міністрів з проханням не відправляти голову НСЗУ у відставку.

Проте 4 грудня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Петренка з посади голови Національної служби здоров'я.