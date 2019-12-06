Зеленський сьогодні прийде на "Шустер.live"

Напередодні зустрічі у норманському форматі Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у телевізійному політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це повідомляється на офіційній сторінці телепрограми у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський вперше в ефірі політичного ток-шоу - один на один з народом України", - йдеться у повідомленні.

В анонсі телепрограми зазначено, що політичне ток-шоу транслюватиметься сьогодні на телеканалі “Україна”, початок о 21:00.

Основною темою обговорення стане майбутня зустріч країн у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня в Парижі.

Очікується, що, крім Зеленського, у ток-шоу візьмуть участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан, експрезидент Леонід Кравчук, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, колишній голова Верховної Ради, народний депутат від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.