Український народ заслуговує, щоб жити у мирі — президент Казахстану

Казахстан симпатизує українському народу та готовий надати територію для мирних переговорів у разі необхідності.

Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв на спільній з канцлером ФРН Ангелою Меркель пресконференції в Берліні в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо традиційно дружні відносини з Україною, ми відчуваємо велику симпатію до українського народу і вважаємо, що цей народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та процвітанні… Щодо України, то наш перший президент висловив добру волю і запропонував посередництво на території Казахстану", - сказав Токаєв.

При цьому він додав, що вважає, що "українську проблематику" слід вирішити насамперед в нормандському форматі. Президент побажав успіху учасникам зустрічі в цьому форматі в Парижі 9 грудня.

Варто зауважити, що напередодні свого першого візиту до Берліна Токаєв дав інтерв’ю німецькій телерадіокомпанії Deutsche Welle, в якому заявив: "Ми не називаємо те, що відбулося в Криму, анексією. Ми вважаємо, що сталося те, що сталося. "Анексія" - занадто важке слово стосовно Криму".