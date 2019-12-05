Народні депутати додали собі ще один пленарний день

Верховна Рада ухвала постанову №2533 "Про внесення зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання", відповідної до якої проведе додаткові пленарні засідання 12 грудня.

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухваленим документом внесено зміну до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання щодо роботи парламенту в грудні 2019 року. Так, визначено, що протягом тижня з 9 по 13 грудня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) упродовж 9 -11 грудня та 13 грудня, а 12 грудня відбудуться пленарні засідання.

13 грудня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключав внесення змін до календарного плану цієї сесії і проведення наступного тижня додаткових пленарних засідань.

Внесення змін до календарного плану ВР ініціював перший віцеспікер Руслан Стефанчук, мотивуючи свою пропозицію тим, що "є багато питань, які треба встигнути розглянути до Нового року".

4 грудня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував ВР внести зміни до календарного плану та передбачити, що 12 грудня відбуватиметься пленарне засідання.