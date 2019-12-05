Україну підтримують і республіканці, і демократи — Гербст

Попри серйозне політичне протистояння республіканців і демократів у процесі імпічменту президента США, який прямо стосується українського питання, підтримка України з боку обох партій залишається потужною.

Таку оцінку висловив в інтерв'ю Укрінформу посол США в Україні (2003-2006 рр.), нині директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

"Політика США щодо України залишається політикою потужної підтримки", - підкреслив колишній високопоставлений дипломат США.

Він погодився, що "все ж існує небезпека того, що Україна перетворилася на внутрішньополітичне питання (в США – ред.)".

За його словами, це може загрожувати консолідованій підтримці України з боку Сполучених Штатів. "Не думаю, що це станеться, але така небезпека існує", - додав Гербст.

Водночас він висловив позитивну оцінку зусиллям української влади в напрямку реформ та протидії російській агресії. "Ми вважаємо, що (українська влада – ред.) досягла прогресу в плані реформ, певного прогресу в боротьбі з корупцією. І ми думаємо, що президент Зеленський вчиться, як мати справи з Кремлем", - зауважив колишній посол США.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи в Палаті представників США ініціювали розслідування з імпічменту президента. Процес активізувався після того, як стали відомі деталі скарги "доповідача" з американської розвідки щодо телефонної розмови президентів України і Сполучених Штатів.