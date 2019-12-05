Рада відклала розгляд пропозицій Президента до Виборчого кодексу

Верховна Рада відклала розгляд пропозицій Президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.

Відповідне рішення за пропозицією Голови ВР Дмитра Разумкова депутати підтримали у четвер, 5 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, спікер після більш ніж півгодинної перерви у роботі парламенту, оголошеної ним для політичних консультацій, поінформував, що було вирішено відкласти розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями Президента.

"Оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу (№0978) надійшли запізно, пропонується відкласти його розряд", - сказав Разумков.

Відповідну пропозицію спікера депутати підтримали та перейшли до розгляду інших питань порядку денного.

Як повідомлялося, порядком денним передбачалося, що Верховна Рада 5 грудня розпочне розгляд Виборчого кодексу із пропозиціями Зеленського.

Напередодні заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура пояснив, що головна претензія глави держави до цього документа стосувалася виборчої системи, а тому поправки Президента спрямовані на її спрощення для населення.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова ВР Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до ВР свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.