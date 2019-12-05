Суд частково задовільнив апеляцію Садового на запобіжний захід
Про це передає телеканал новин "24".
"Згідно з рішенням колегії суддів, ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо застави скасовано. Натомість Апеляційна палата постановила нову ухвалу. Таким чином, до Садового застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Садовий повинен прибувати до прокурорів і слідчих за кожною вимогою та утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження.
Сам мер Львова заявив, що визнає рішення суду та вважає його об’єктивним.
"Я сприймаю це рішення. Воно відповідає здоровому глузду. Я є зацікавленим, щоб ця справа була максимально публічною та щоб інвестори не мали тих проблем, які сьогодні мають в нашій країні. Антикорупційний суд прийняв об’єктивне рішення", – заявив Садовий.
Термін дії покладених обов'язків – до 20 січня 2020 року. Якщо львівський міський голова їх не виконуватиме, до нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід.
"Може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму до 2 розмірів прожиткового мінімуму — Садовий змушений буде заплатити штраф від 525 до 4200 гривень. Контроль за виконанням особистого зобов'язання покладено на детективів НАБУ", - передає телеканал.
Також Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні вимог САП збільшити заставу меру Львова Андрію Садовому до 50 мільйонів гривень.
Як повідомлялося, САП просила суд обрати Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн, а також зобов’язати його утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.
На судове засідання прибули колишні нардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова і мер Києва Віталій Кличко, які висловили клопотання про взяття Садового на поруки.
21 листопада САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області.
У 2015 році до правоохоронних органів звернулися понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі. Під час розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
Крім того, з’ясувалося, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення.