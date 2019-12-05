Суд частково задовільнив апеляцію Садового на запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула та частково задовільнила скаргу міського голови Львова Андрія Садового на запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Про це передає телеканал новин "24".

"Згідно з рішенням колегії суддів, ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо застави скасовано. Натомість Апеляційна палата постановила нову ухвалу. Таким чином, до Садового застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Садовий повинен прибувати до прокурорів і слідчих за кожною вимогою та утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження.

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Сам мер Львова заявив, що визнає рішення суду та вважає його об’єктивним.

"Я сприймаю це рішення. Воно відповідає здоровому глузду. Я є зацікавленим, щоб ця справа була максимально публічною та щоб інвестори не мали тих проблем, які сьогодні мають в нашій країні. Антикорупційний суд прийняв об’єктивне рішення", – заявив Садовий.

Термін дії покладених обов'язків – до 20 січня 2020 року. Якщо львівський міський голова їх не виконуватиме, до нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід.

"Може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму до 2 розмірів прожиткового мінімуму — Садовий змушений буде заплатити штраф від 525 до 4200 гривень. Контроль за виконанням особистого зобов'язання покладено на детективів НАБУ", - передає телеканал.

Також Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні вимог САП збільшити заставу меру Львова Андрію Садовому до 50 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, САП просила суд обрати Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн, а також зобов’язати його утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

На судове засідання прибули колишні нардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова і мер Києва Віталій Кличко, які висловили клопотання про взяття Садового на поруки.

21 листопада САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області.

У 2015 році до правоохоронних органів звернулися понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі. Під час розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Крім того, з’ясувалося, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення.