ВАКС відпустив Садового під заставу

Вищий антикорупційний суд відпустив мера Львова Андрія Садового під заставу у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 млн 56 тис. 550 грн.

Відповідне рішення у середу оголосив слідчий суддя Сергій Мойсак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Застосувати до підозрюваного Садового Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді застави розміром 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень”- зачитав рішення головуючий суддя.

Суд поклав на мера Львова обов'язки прибувати до прокурора, слідчого, судді за кожної вимогою, повідомляти їх про зміну місця свого проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками кримінального провадження.

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Як повідомлялося, САП просила суд обрати Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн, а також зобов’язати його утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

На судове засідання прибули колишні нардепи Олег Березюк, Тетяна Острікова і мер Києва Віталій Кличко, які висловили клопотання про взяття Садового на поруки.

21 листопада САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області.

У 2015 році до правоохоронних органів звернулися понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі. Під час розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості. Крім того, з’ясувалося, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення.