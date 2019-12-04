Законопроєкт про трансплантацію пройшов перше читання у Раді

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 2457 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

За даний законопроєкт проголосувало 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив на засіданні ВР голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, існує необхідність відтермінувати запуск системи трансплантації в Україні до 1 січня 2021 року через налагодження роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), через яку, зокрема, буде здіснюватися пошук донор-реципієнт.

Водночас він наголосив на необхідності скорочення вдвічі термінів подачі пропозицій і правок до проєкту. За це рішення проголосував 261 народний депутат.

Законопроєктом пропонується визначити, що до початку роботи ЄДІСТ, але не пізніше 1 січня 2021 року положення цього Закону щодо використання вказаної системи для організація надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Пропонуються зміни в частині регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, які дозволять налагодити ефективний механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном та використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Законопроєктом пропонується замінити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, на координаційний центр з питань трансплантації – спеціалізовану державну установу, яка виконує функції у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Законопроєкт встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з Єдиної державної інформаційної система трансплантації та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Документом передбачається визначати підзаконними нормативно-правовими актами положення, закріплення яких на рівні Закону є недостатньо обґрунтованим з точки зору практики та ефективності нормативного врегулювання.

Загалом пропонується внести зміни до вісімнадцяти статей та двох пунктів прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», уточнити норми, що стосуються питань трансплантації, Основ законодавства України про охорону здоров'я, розширити можливості розвитку медичної науки шляхом внесення доповнення до статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу". З метою підвищення захисту діяльності в сфері трансплантації пропонується деталізація складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 Кримінального кодексу України, та доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 452 щодо порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.