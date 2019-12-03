Арахамія розповів про “прикольний документ” від Дубінського — етичний кодекс фракції

Фракція "Слуга народу" напрацьовує внутрішній документ на зразок "етичного кодексу", який передбачатиме зокрема і виключення членів з депутатського об’єднання.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Вчора отримав від пана Дубінського несподівано якісний документ – реально прикольний, я почитав, нема чого ані додати, ані прибрати. Ми розіслали його зараз усім депутатам, щоб вони надали свої пропозиції. Потім зведемо це в один документ, після чого покажемо його усім журналістам", - сказав Арахамія.

При цьому політик уточнив, що станом на 3 грудня чорновий варіант цього "етичного кодексу" складається з двох сторінок.

"Ми вбачали за необхідне, щоб цей документ був дуже коротеньким, але дуже зрозумілим", - сказав Арахамія.

Серед основних положень цього документа, за словами голови фракції, - ухвалювати рішення фракції, не вводити в оману своїх колег, не дискредитувати депутатське об’єднання, до якого входить "Слуга народу".

Водночас Арахамія уточнив, що юридичної сили як такої цей документ не матиме, але за його системні порушення передбачатиметься виключення депутатів із фракції "Слуга народу".

При цьому він наголосив, що виключення із фракції буде крайньою мірою покарання її членів, якій передуватимуть "маленькі санкції" у вигляді системи попереджень.