Фракція "Слуга народу" розробить етичний кодекс

Фракція "Слуга народу" на засіданні у п'ятницю, 15 листопада, вирішила розробити етичний кодекс члена фракції.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися на фракції розробити кодекс, розробити положення, етичний кодекс, де б ми розуміли, що порушення такого положення призведе до втрати мандату або до виходу з фракції", - заявила Верещук.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, своєю чергою, зазначив, що проєкт такого кодексу буде розроблено до наступного вівторка, 19 листопада.