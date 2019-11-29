Президент призначив керівників РДА у трьох областях
Укрінформ
Володимир Зеленський призначив чотирьох голів районних державних адміністрацій у Херсонській області й по одному - на Дніпропетровщині та Житомирщині.
Відповідні розпорядження розміщені на сайті глави держави.
Так, на Херсонщині Президент призначив Володимира Галицького головою Чаплинської РДА; Сергія Перетятька - головою Каховської РДА; Євгена Холодаря - головою Великолепетиської РДА; Романа Ставроста - головою Бериславської РДА.
На Житомирщині головою Лугинської районної державної адміністрації призначено Тетяну Козак.
Криворізьку районну держадміністрацію Дніпропетровської області очолив Антон Ткаченко.
Водночас Зеленський своїми розпорядженнями звільнив Олександра Бурейка з посади голови Чаплинської РДА, Анатолія Віремейчика - голови Великолепетиської РДА, Олександра Гомона - голови Бериславської РДА.
Фото: president.gov.ua