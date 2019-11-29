Президент призначив керівників РДА у трьох областях

Президент призначив керівників РДА у трьох областях

Укрінформ
Володимир Зеленський призначив чотирьох голів районних державних адміністрацій у Херсонській області й по одному - на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Відповідні розпорядження розміщені на сайті глави держави.

Так, на Херсонщині Президент призначив Володимира Галицького головою Чаплинської РДА; Сергія Перетятька - головою Каховської РДА; Євгена Холодаря - головою Великолепетиської РДА; Романа Ставроста - головою Бериславської РДА.

На Житомирщині головою Лугинської районної державної адміністрації призначено Тетяну Козак.

Криворізьку районну держадміністрацію Дніпропетровської області очолив Антон Ткаченко.

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Водночас Зеленський своїми розпорядженнями звільнив Олександра Бурейка з посади голови Чаплинської РДА, Анатолія Віремейчика - голови Великолепетиської РДА, Олександра Гомона - голови Бериславської РДА.

Фото: president.gov.ua

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