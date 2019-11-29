Суд залишив Пашинського під вартою до 29 січня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою до 29 січня.

Про це оголосив суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час засідання суду Пашинський сидів поруч зі своїм адвокатом Андрієм Федуром.

Сторона обвинувачення просила продовжити запобіжний захід Пашинському.

Сам Федур на засіданні наполягав, що підозра, яку склав і підписав слідчий ДБР Пашинському, сфальсифікована.

Адвокат підкреслив, що немає жодних правових підстав для продовження Пашинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою безальтернативно.

“Пашинський ніколи як підозрюваний не порушував покладених на нього обов'язків, передбачених статтею 42 КПК”, - заявив Федур.

Кілька посадовців висловили бажання взяти Пашинського на поруки, серед яких - ексміністр молоді та спорту Дмитро Булатов, чинні народні депутати Вікторія Сюмар і Микола Величкович, екснардеп Олена Масоріна та інші.

Сам Пашинський висловив переконання, що це “фейкова кримінальна справа”, і попросив суд відхилити клопотання прокурорів.

“Вона (справа - ред.) розсиплеться. Я не винуватий у скоєнні злочину, і я це доведу в українських судах, а якщо не вийде — значить, в інших”, - зазначив Пашинський.

Суд, у свою чергу, продовжив строк тримання під вартою Пашинському до 29 січня, відмовившись віддати Пашинського на поруки.

Захисники Пашинського заявили, що оскаржуватимуть цю ухвалу Печерського суду.

Як повідомлялося, слідчі ДБР 4 жовтня 2019 року оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тоді на території Київської області відбувся словесний конфлікт між Пашинським та громадянином. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

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Судово-медична експертиза визнала вогнепальне поранення та осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги тяжкими тілесними ушкодженнями.

7 жовтня Печерський райсуд заарештував Пашинського до 4 грудня.

18 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва про арешт Пашинського.