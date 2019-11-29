Інституції українського Омбудсмена пройшли міжнародну акредитацію

Інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини підтвердили статус А – найвищий статус повної відповідності Паризьким принципам ООН.

Про це повідомила у Facebook український Омбудсмен Людмила Денісова.

"У травні 2019 року було подано заявку до Підкомітету акредитації Глобальної мережі інституцій з прав людини (GANHRI) на повторну акредитацію української інституції... Після прозорої перевірки нашої заявки та проходження співбесіди інституцію Уповноваженого ВР України з прав людини було визнано як законну, надійну, релевантну та ефективну національну правозахисну установу, що захищає та просуває права людини на національному та регіональному рівнях", - написала вона.

За словами Денісової, фахівці Підкомітету акредитації Глобальної мережі інституцій з прав людини оцінювали відповідність національного законодавства та практичну діяльність інституції Омбудсмана в Україні Паризьким принципам.

Зокрема, вивчалися норми Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо статусу та завдань Уповноваженого, структура та річний бюджет Секретаріату Уповноваженого, та Щорічна доповідь Уповноваженого ВР з прав людини про стан дотримання прав та свобод людини в Україні за 2018 рік.

Крім того, перевірялась інформація щодо виконання рекомендацій, наданих інституції Уповноваженого ВР з прав людини у попередній процедурі акредитації 2014 року.

За словами Денісової, акредитація А-статусу ще раз підтвердила, що українській установі Омбудсмена можна довіряти як надійному і незалежному суб’єкту.

"Україна і надалі матиме право брати слово в Раді ООН з прав людини та надавати свою позицію щодо питань порядку денного", - зазначила Омбудсмен.

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Крім того, українська правозахисна установа підтвердила своє членство в Глобальній мережі інституцій з прав людини (GANHRI) з правом голосу під час її щорічних засідань.

Денісова переконана, що і надалі інституція Омбудсмена України збереже довіру та міжнародне визнання, а також буде відповідати у своїй діяльності Паризьким принципам – головному джерелу нормативних стандартів національних інституцій з прав людини.