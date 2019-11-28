Телеграм у контакті з Кремлем?

Я почав спостерігати за розвитком Телеграму у лютому 2018-го року

На той момент, на московщині вже біля шести місяців точилася дискусія стосовно вимог до Павла Дурова та адміністрації месенджера надати ключі шифрування для безперешкожного читання повідомлень органами ФСБ.

Дурова почали активно "пресувати" медійно, в тому числі через розслідування про його теперішнє і колишнє оточення.

Нагадаю також, що стосовно Дурова в Росії вже велися кримінальні провадження.

В лютому-березні 2018-го року на топових телевізійних каналах почали показувати сюжети про Телеграм та його потенційне блокування, чим тільки підігрівали інтерес громадськості до платформи. Аудиторія месенджеру в Росії зросла. Приблизно в той період почали активно зростати політичні телеграм канали (Незигарь, Караульний, Кремлевский безБашенник, Политджойстик и тд)

В січні-лютому цього року інвестування у платформу перекинулося на Українських користувачів. Левова частка політичних українських каналів зареєстрована у грудні-лютому цієї зими (ну, окрім "ватних" каналів, які велися російськими спецслужбами вже давно - типу "Запрещенная Украина").

В цьому році ми провели перший в Україні круглий стіл по Телеграму.

Контент-аналіз телеграм-каналів демонструє, що в період з червня по вересень 2019-го року частина телеграм-каналів української політичної адженди активно топила за Медведчука, а частина - за Суркова. Окрім того, достатньо очевидним є масштабне інвестування у платформу Телеграм з боку "колишніх регіоналів". Наприклад, Олександра Клименка.

Більш детально про механізм розповсюдження інформації в телеграм написано в моїй статті.

Підсумовуючи:

Я не дуже вірю в те, що такий масштаб користувачів в Росії та Україні платформа могла набрати, маючи конфлікт з Кремлем. Я маю підозри, що адміністрація месенджеру має неофіційні контакти з російськими представниками (можливо і не спецслужбами), які забезпечують взаємовигідне співробітництво Кремля і Телеграму.

На додачу - за підсумками 2018-го року, асоціація політтехнологів Росії назвала Телеграм "третім" за масштабами впливу на політичну адженду Росії.

Дмитро Золотухін

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