Telegram: інструмент комунікації з громадськістю чи засіб передвиборчих маніпуляцій?

Укрінформ
1 липня, 10:00 - Telegram: в Україні: особливості та відмінності розвитку

Організатор: Міністерство інформаційної політики України.

Учасники:  Дмитро Золотухін -  заступник міністра інформаційної політики України; Олексій Харченко - старший фахівець з питань комунікації «Association4U»; Альона Дєньга -  спеціаліст по діджитал комунікаціям та інтернет-маркетингу; Андрій Бродецький -  автор Telegram-каналу  «Технологии, медиа и общество».

Питання до обговорення:

Telegram  в Україні: особливості та відмінності розвитку.

Telegram  як засіб комунікації для державних органів і політиків.

Втручання  в українські вибори шляхом отримання переваги в інформаційному просторі, зокрема  через Telegram.

Російські  політичні канали в Telegram як важіль впливу на інформаційний порядок денний.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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