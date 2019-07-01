Telegram: інструмент комунікації з громадськістю чи засіб передвиборчих маніпуляцій?

1 липня, 10:00 - Telegram: в Україні: особливості та відмінності розвитку

Організатор: Міністерство інформаційної політики України.

Учасники: Дмитро Золотухін - заступник міністра інформаційної політики України; Олексій Харченко - старший фахівець з питань комунікації «Association4U»; Альона Дєньга - спеціаліст по діджитал комунікаціям та інтернет-маркетингу; Андрій Бродецький - автор Telegram-каналу «Технологии, медиа и общество».

Питання до обговорення:

Telegram в Україні: особливості та відмінності розвитку.

Telegram як засіб комунікації для державних органів і політиків.

Втручання в українські вибори шляхом отримання переваги в інформаційному просторі, зокрема через Telegram.

Російські політичні канали в Telegram як важіль впливу на інформаційний порядок денний.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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