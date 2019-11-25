Зеленський змінив голову райадміністрації на Херсонщині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.
Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Президента.
"Призначити Ларченка Євгена Анатолійовича головою Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області", - йдеться в документі.
Іншим розпорядженням Зеленський звільнив Тарасову Наталію Олександрівну з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Відповідно до е-декларації кандидата на посаду Євген Ларченко є власником житлового будинку та двох земельних ділянок. Працював у фермерському господарстві "Зоря", яке належить його дружині.