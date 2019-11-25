На Банковій готові міняти голів ОДА, які “хочуть з усіма бути добрими”

Перший заступник Голови Офісу Президента України Сергій Трофімов повідомив, що вони готові змінювати новопризначених голів облдержадміністрацій, якщо ті замість ефективної роботи захочуть з усіма бути добрими.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, що має зробити або навпаки не зробити новопризначений голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, щоб Президент вирішив його звільнити, Сергій Трофімов відповів: "Є така особливість, вона спирається на особистий характер людини. Коли місцеві стають керівниками області, вони або дуже викладаються, бо дуже люблять свій край, або хочуть бути з усіма добрими друзями. Це не завжди можливо. Тому це такий критерій, який може бути виявлений лише у процесі роботи, а не на старті. За ним будемо вирішувати подальшу долю таких голів адміністрацій".

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Також він окреслив три головні пріоритетні завдання для новопризначеного керівника Буковини.

"Пріоритетні завдання діляться на три категорії. Перше — це боротьба з корупцією, куди входить ефективне використання коштів, взаємодія з облрадою в цьому питанні тощо. Друге — це децентралізація, її потрібно завершити і передати всі повноваження громадам. І третє — це залучення інвестицій в область. Це ті показники, за якими можна буде вимірювати роботу нового голови ОДА", - додав Трофімов.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 25 листопада у Чернівцях представили нового голову ОДА. Ним став почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.