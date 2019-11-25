Представили нового голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука

У Чернівцях представили нового голову Чернівецької ОДА. Ним став почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хотів би оголосити указ Президента України про призначення на посаду голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука", - сказав під час представлення нового голови Чернівецької ОДА заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов.

Указ про призначення Осачука Президент України Володимир Зеленський підписав 22 листопада.

Сергій Осачук народився 1972 р. в Чернівцях. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету, стажувався в університетах Відня та Мюнхена.

Кандидат історичних наук.

Голова громадської науково-консультативної ради зі збереження культурної спадщини Чернівців при Чернівецькій міській раді.