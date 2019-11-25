Ексзаступник міністра економіки, звинувачений у держзраді, вийшов із СІЗО

Колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко, якого звинувачують у держзраді, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Сергій Стретович.

"Юрій Бровченко вийшов із СІЗО під заставу у 576 тисяч гривень 20 листопада", - сказав він.

За словами адвоката, заставу за колишнього посадовця внесли його рідні. Перед цим Київський апеляційний суд зменшив заставу з 3,4 млн грн до 576 тис. грн.

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Як повідомлялося, 23 жовтня Шевченківський райсуд столиці обрав Бровченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3, 4 млн грн.

22 жовтня Служба безпеки України затримала Бровченка за підозрою у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності держави.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 млн дол.

Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 млн дол. був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних cил боєприпасами під час протидії російській агресії.

СБУ не називала прізвище ексзаступника міністра, однак, за даними ЗМІ, йшлося про колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка, який був на цій посаді в 2011-2015 роках.

Фото: facebook.com/brovshenko