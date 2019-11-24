У питанні допомоги Україні Порошенко не вбачає різниці між Обамою і Трампом

І колишній президент США Барак Обама, і чинний глава Білого дому Дональд Трамп приділяли велику увагу допомозі Україні.

Про це заявив ексрезидент України Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Не можна казати, що ми отримали щось від Трампа і не отримали від Обами. Бо від Обами ми отримали три транші позикових гарантій Сполучених Штатів, два з яких уже повернули», - сказав Порошенко.

За його словами, у 2014 році це було життєво важливо для України, у скарбниці якої на той час було лише 4 тисячі доларів.

Порошенко також наголосив, що отримання Україною американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin має велике значення, по-перше, тому, що вони є символом співпраці США та України, а по-друге - навіть коли Україна ще не отримала дозвіл на використання цих комплексів, російські танки перестали з'являтися на Донбасі.

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Як повідомлялося, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Республіканці неодноразово заявляли, що протитанкові ракетні комплекси Javelin Україна отримала саме за президенства Трампа, тоді як Обама не давав згоди на їх постачання.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.