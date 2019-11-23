Крим потрібен Росії, аби панувати вже у Середземному морі — Хомчак

Припинення анексії Криму та повернення його до складу України є можливим лише за умови міжнародної солідарності, при цьому Захід має розуміти, для чого саме Російська Федерація захопила Кримський півострів.

Таку думку в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу у Брюсселі висловив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який взяв участь у заходах в рамках засідання Військового комітету ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення західних партнерів до ситуації навколо Криму, український воєначальник наголосив, що «питання Криму» ніколи не буде вважатися закритим.

«Крим – це Україна, і в жодному разі про це не можна забувати. Повернути Крим можна лише разом, щоб ви (Захід) нам допомагали, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли – Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна «кошмарити» всю Європу і північну Африку, і має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився – саме в Середземному морі», - сказав начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Він зауважив, що зараз Росія не лише Азовське море, але й весь Чорноморський басейн намагається позиціонувати ледь не як російські внутрішні води, і на це ані Україна, ані її партнери не будуть закривати очей.

«Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, яким би чином Росія не хотіла б з ними зблизитися. Там є країни НАТО – Румунія і Болгарія. З начальником штабу Румунії мав щойно розмову, він повністю підтримує співпрацю з нами. Тож Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили будуть випробувати свої можливості і своє терпіння», - зазначив Хомчак.

Він згадав про нещодавній візит Північноатлантичної Ради до Одеси і висловив впевненість, що співпраця з країнами НАТО у розвитку військово-морських спроможностей України значно прискорить формування сучасних ВМС України.

«Така співпраця не лише допоможе – вона набагато прискорить таку роботу. Тому що концепція у нас є, стратегія є, є всі відповідні розрахунки. Але, якщо ми робитимемо це самотужки – це забере десятки років. Ми розуміємо, що побудувати корабель, або навіть один катер – це роки потрібні. Зараз кроки є реальними», - сказав начальник Генерального штабу.

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Він нагадав, що американська сторона вже передала Україні два військові кораблі типу Айленд (Island), невдовзі, після того, як на них буде поставлено озброєння, вони остаточно встануть у стрій. Як очікується, наступного року американська сторона передасть України ще три такі швидкісні патрульні катери, що наростить спроможності України у Чорному морі. Водночас, Україна продовжує докладати зусилля для розвитку комплексів берегової охорони, щоб надійно захистити українське узбережжя.

Повний текст інтерв’ю з генерал-лейтенантом Хомчаком буде оприлюднений у понеділок, 25 листопада.