Трамп назвав Україну третьою корумпованою країною у світі

Трамп назвав Україну третьою корумпованою країною у світі

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна є "дуже корумпованою" і що саме тому він вирішив зупинити оборонну допомогу їй.

Про це він заявив у телефонному інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Це дуже корумпована країна. Тобто, я люблю український народ, я знаю українців, вони чудові люди, але це, як відомо, зараз третя найбільш корумпована країна світу", - заявив Трамп, не уточнивши при цьому, звідки у нього такі дані, а також які ще країни, на його думку, входять до трійки найкорумпованіших.

Однак, такими міркуваннями глава Білого дому пояснив своє рішення зупинити оборонну допомогу Україні.

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"Чому ми повинні давати гроші державі, яка відома своєю корумпованістю?" - сказав президент США.

Водночас, він наголосив, що довірив своєму другу й адвокату Руді Джуліані вести українські справи. За словами Трампа, що саме ця людина має гарну репутацію і його довіру для того, щоби владнати справи з корупцією.

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників триває розслідування щодо імпічменту президента. Демократи звинувачують Трампа у спробі втягнути Україну в президентські вибори у США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента – ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: The White House

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