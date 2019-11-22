Трамп назвав Україну третьою корумпованою країною у світі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна є "дуже корумпованою" і що саме тому він вирішив зупинити оборонну допомогу їй.

Про це він заявив у телефонному інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Це дуже корумпована країна. Тобто, я люблю український народ, я знаю українців, вони чудові люди, але це, як відомо, зараз третя найбільш корумпована країна світу", - заявив Трамп, не уточнивши при цьому, звідки у нього такі дані, а також які ще країни, на його думку, входять до трійки найкорумпованіших.

Однак, такими міркуваннями глава Білого дому пояснив своє рішення зупинити оборонну допомогу Україні.

"Чому ми повинні давати гроші державі, яка відома своєю корумпованістю?" - сказав президент США.

Водночас, він наголосив, що довірив своєму другу й адвокату Руді Джуліані вести українські справи. За словами Трампа, що саме ця людина має гарну репутацію і його довіру для того, щоби владнати справи з корупцією.

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників триває розслідування щодо імпічменту президента. Демократи звинувачують Трампа у спробі втягнути Україну в президентські вибори у США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента – ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: The White House