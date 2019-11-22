У Сенаті США затребували документи про розмови Порошенка і Байдена

Голова юридичного комітету Сенату США Лінсді Грем затребував у держсекретаря Майка Помпео документи щодо розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які стосуються звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Про це сенатор повідомив у Twitter, де він розмістив і посилання на оригінал листа.

Today, I sent a letter to Secretary of State Mike Pompeo requesting documents related to contacts between:



➡️ Vice President Biden

➡️ Hunter Biden

➡️ other Obama administration officials and Ukrainian President Petro Poroshenko. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 21 листопада 2019 р.

«Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газовидобувної компанії Burisma Миколи Злочевського… Гантер Байден через Twitter почав «переслідувати» тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який тривалий час був радником віцепрезидента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори стосовно розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma», - зазначає у листі Грем.

За словами сенатора, 11, 18 і 19 лютого 2016 року Байден мав серію телефонних розмов з Президентом України Петром Порошенком, у яких порушувалося питання «звільнення генерального прокурора Шокіна за нібито корупцію». Ще одна телефонна розмова між ними відбулася 22 березня 2016 року, якраз за тиждень до того, як Шокін був усунутий з посади, пише сенатор.

Тож аби з'ясувати роль Байдена «у звільненні генпрокурора Шокіна задля припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син», голова юридичного комітету Сенату затребував у держсекретаря документи й стенограми телефонних розмов між Байденом та Порошенком у зазначені дати.

Як повідомляв Укрінформ, ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015-го ГПУ оголосила його у розшук.

Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У травні 2019 року Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура поштою оголосила підозру Злочевському у справі про відмивання коштів.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images