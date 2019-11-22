На слуханнях з імпічменту заявили, що у США немає кращих друзів, ніж Україна

Радник з політичних питань Посольства США в Україні Девід Голмс під час слухань з імпічменту в Палаті представників, заявив, що у Сполучених Штатів немає кращих друзів, ніж Україна.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, цього самого дня, рівно шість років тому, сильні проєвропейські українці спонтанно зібралися на Майдані Незалежності в Києві, аби дати початок тому, що стало відоме як Революція Гідності», - зазначив Голмс.

Він нагадав, що протести почалися після того, як влада України розвернулася від Заходу в бік Росії. Вони тривали більш як три місяці, «відкинувши всію корупційну репресивну систему, яка підтримувалася за рахунок російських впливів у країні».

За словами політичного радника посольства, попри російську агресію, «українці відбудували розхитану економіку, показали відданість мирному процесові й просунулися економічно та соціально в бік до Заходу, до нашого способу життя».

Цьогорічна «революція на виборчих дільницях», наголосив Голмс, підкреслює, що попри всю недосконалість, Україна – справжня яскрава демократія і взірець для інших пострадянських держав «і далі – від Москви до Гонконга».

«У час, коли змінюються прихильності і зростає конкуренція у світі, у нас немає кращих друзів, ніж Україна. Це заповзяті, незламні, рішучі й насамперед гідні люди, які стоять проти російського авторитаризму й агресії. Вони заслуговують на краще», - переконаний Голмс.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images