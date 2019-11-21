Мендель прокоментувала "сенсаційні" новини про несправність президентського літака

Повідомлення щодо несправності президентського літака увечері 20 листопада перед прибуттям Володимира Зеленського в Очаків для зустрічі українських кораблів відволікали увагу від більш важливих і необхідних речей.

Таку думку висловила прессекретар Президента Юлія Мендель у Facebook.

“Поки ми перелітали вертольотами та літаками, переїжджали по бездоріжжю Луганщини та Миколаївщини автівками, поки обмінювалися павербенками й шукали вайфай, з‘являлися другорядні новини: про те, що ми не вилетіли з Харківщини, про те, що 20 років не ламався президентський борт. Ці другорядні новини - приклад того, як можна відвертати увагу від важливих речей. І вони ніяк не вплинуть на те, що команда Президента наполегливо йде до мети й виконує поставлені завдання”, - зазначила речниця глави держави.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.