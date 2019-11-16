Гончарук привітав Моравецького з переобранням на посаду глави польського уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав свого польського колегу Матеуша Моравецького з переобранням на посаду голови Ради міністрів Польщі.

Привітання Прем’єр-міністр України розмістив польською мовою у Тwitter.

“Вітаю пана прем’єра Матеуша Моравецького з нагоди призначення на посаду голови Ради міністрів Республіки Польща. Розраховую на подальшу хорошу співпрацю і зміцнення стратегічного партнерства”, - написав Гончарук.

Як відомо, у п’ятницю в президентському палаці відбулася церемонія призначення нового складу Ради міністрів Польщі. У новому уряді зберегли свої посади більшість міністрів попереднього, зокрема, глави МЗС Яцек Чапутович, міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

У новому уряді буде ліквідовано міністерство енергії. Крім того, в уряді країни також буде створено міністерство державних активів та міністерство фондів і регіональної політики.

У вівторок, 19 листопада, у Сеймі планується інавгураційна промова Моравецького і голосування за вотум довіри до його уряду.