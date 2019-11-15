Йованович: Український істеблішмент сподівався, що мене звільнять

Експосол США в Україні Марі Йованович висловила переконання, що її усунення з посади в Києві зіграло на руку окремим представникам українського істеблішменту, які діяли в порушення інтересів США.

Про це вона заявила під час публічних слухань у розслідуванні з імпічменту президента США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що це і є тим, на що сподівався український істеблішмент", - зауважила колишня посол США в Києві.

Таким чином, Йованович відповіла на запитання, чи не вважає вона, що її звільнення було частиною зусиль окремих представників українського істеблішменту, щоби полегшити їхні справи, які розходяться з інтересами США.

"Крім цього були ще американці, ці двоє людей, які працювали з мером Джуліані – Парнас та Фруман, яким нещодавно висунули обвинувачення в південному окрузі Нью-Йорка, і які зізналися, що хотіли змінити посла. Думаю, вони повинні були мати якісь причини для цього",- зазначила експосол.

Як повідомлялося, Марі Йованович виступає 15 листопада на відкритих слуханнях у Палаті представників, які проходять у контексті розслідування з імпічменту президента США.