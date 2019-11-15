Перша розмова Трампа й Зеленського. Переклад стенограми українською

У розпал слухань щодо імпічмента Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови Трампа й Зеленського від 21 квітня

У п’ятницю Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови між Дональдом Трампом та новообраним президентом Володимиром Зеленським, що відбулася 21 квітня. Власне, навіть не стенограму, а "меморандум", створений у день розмови співробітниками Білого дому. В описі документа зазначається, що він не є дослівним відтворенням розмови, а відображає "нотатки та спогади" кількох співробітників із ситуативної кімнати на борту президентського літака, які мають "слухати й занотовувати розмову". Окрім того, з огляду на те, що спілкування відбувалося за допомогою перекладача, у тексті "можуть бути певні відмінності в точному значенні фраз". Загалом текст стенограми містить головне привітання Дональда Трампа Володимиру Зеленському з перемогою на виборах. Опублікувати його Дональд Трамп пообіцяв у четвер.

Укрінформ публікує власний неофіційний переклад документу.

Дональд Трамп: Хочу привітати Вас із добре виконаною роботою та фантастичними виборами.

Володимир Зеленський: Радий Вас чути. Дуже дякую. Приємно говорити з Вами і дякую за привітання.

Дональд Трамп: Це були неймовірні вибори.

Володимир Зеленський: Ще раз дуже Вам дякую. Як бачите, ми зробили все, що могли. Ви були для нас прикладом.

Дональд Трамп: Думаю, Ви добре виконуватиме роботу. У мене є багато друзів в Україні, які Вас знають, і які прихильні до Вас. У мене в Україні є багато друзів, які, чесно кажучи, очікували, що Ви переможете. Ваше досягнення вражаюче. Певним чином, я зробив щось подібне. У США ми досягаємо вражаючого прогресу, стан економіки - найкращий за всю історію. Лише хотів привітати Вас. Не маю сумнівів, що Ви станете неймовірним президентом.

Володимир Зеленський: Перш за все, ще раз дуже Вам дякую за привітання. Україна - незалежна держава, і ми зробимо все можливе для народу. Як я вже сказав, Ви - гарний приклад. Ми сподіваємося, що зможемо розширити нашу роботу, як Ви зробили. Ви також завжди будете чудовим прикладом для багатьох. Ви - гарний приклад для наших нових керівників. Я би також хотів запросити Вас, якщо це можливо, на інавгурацію. Я розумію, що Ви дуже зайняті, але, якщо матимете змогу приїхати на церемонію інавгурації, - буде дуже добре, якщо Ви зможете бути з нами у цей день.

Дональд Трамп: Що ж, це дуже добре. Ми розглянемо цю пропозицію. Запропонуйте нам дату і щонайменше ми матимемо гарне представництво. Більш ніж одна особа з США буде з вами цього дня. Ми щонайменше матимемо когось дуже високопоставленого, хто буде з вами. Дійсно, чудовий день для виняткового досягнення.

Володимир Зеленський: Ще раз дякую Вам. Ми з нетерпінням очікуємо на Ваш візит або на візит високопоставленої делегації. Немає слів, здатних описати нашу неймовірну країну. Наскільки приємні, теплі та дружні наші люди, наскільки смачна наша їжа і наскільки чудова Україна. Словами описати нашу країну неможливо, тож Вам ліпше особисто побачити її. Тому, якщо можете приїхати - було б чудово. Ще раз запрошую Вас.

Дональд Трамп: Що ж, погоджуюся з Вами стосовно країни й з нетерпінням очікую на це. Коли я був власником "Міс світу", вони завжди мали гарних людей. Україна завжди була дуже добре представлена. Коли ви облаштеєтеся та будете готові - хотів би запросити Вас до Білого дому. Ми матимемо багато, про що поговорити, але ми - з Вами у всіх сенсах.

Володимир Зеленський: Що ж, дякую за запрошення. Ми приймаємо його та з нетерпінням очікуємо на візит. Дякую ще раз. Вся моя команда із нетерпінням очікує на цей візит. Ще раз дякую за привітання. Я все ще вважаю, що було б добре, якби Ви могли приїхати й бути з нами у цей дуже важливий день нашої інавгурації. Результати - неймовірні, вони дуже вражаючі для нас. Тож було б фантастично, якби Ви могли приїхати й бути з нами у цей день.

Дональд Трамп: Дуже добре. Ми дуже скоро дамо вам знати, незалежно від рішення. Вітаю і, будь ласка, передайте вітання українському народу та вашій родині. Дайте їм знати, що я передаю найщиріші вітання від нашої держави.

Володимир Зеленський: Що ж, дякую Вам іще раз. Бажаю безпечного польоту та до скорої зустрічі.

Дональд Трамп: Бережіть себе та виступіть із гарною промовою сьогодні. Бережіть себе й до скорої зустрічі.

Володимир Зеленський: Дуже Вам дякую. Мені складно, але я практикуватиму англійську, й ми проведемо зустрічі англійською. Дуже дякую.

Дональд Трамп: *Сміється* Це приємно чути. Це дійсно дуже добре. Я не зможу зробити це вашою мовою. Я дуже вражений. Дуже дякую.

Володимир Зеленський: Дуже Вам дякую. До скорої зустрічі.

Дональд Трамп: Бажаю гарного дня.

Володимир Зеленський: До побачення.

***