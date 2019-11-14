Порошенко каже, що бюджет-2020 завдає удару по децентралізації

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкритикував ухвалений держбюджет-2020 через скорочення фінансування соцпрограм, а також запровадження ручного регулювання виділення коштів на потреби громад.

Про це він заявив у п'ятницю в кулуарах Верховної Ради, повідомляє пресслужба політсили.

"Після того, як був нанесений потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію, зокрема зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в Офісі Президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні", – наголосив Порошенко.

"Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року - місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків», – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою. "Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежать мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", – нагадав Порошенко.

"Йдеться і про субсидії, ... люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивіться на рівень мінімальної пенсії – у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати», – наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої тринадцятої пенсії і допомоги багатодітним родинам.

"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проєкті державного бюджету. Допомога родинам з дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, 14 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Зокрема, у держбюджеті-2020 передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн.

Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052, 2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127, 9 млрд грн.