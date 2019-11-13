Бундестаг ухвалив законопроєкт щодо уникнення подвійного соцстрахування з Україною

Бундестаг ухвалив у середу, 13 листопада, проєкт закону Федерального уряду до "Угоди від 7 листопада 2018 року між Федеративною Республікою Німеччиною та Україною про соціальне забезпечення".

За нього, як повідомляє кореспондент Укрінформу, проголосували всі парламентські фракції окрім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини».

Цей кроком є необхідною умовою ратифікації відповідної угоди, яка передбачає уникнення подвійного страхування пенсійного та соціального страхування від нещасних випадків працівників, розміщених в іншій країні.

"Німеччину та Україну пов’язують добрі бізнес-відносини, понад 1 тис. німецьких фірм працюють в Україні. Угода слугуватиме покращенню таких відносин та захистить працівників", - заявила у свої промові депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Дагмар Шмідт.

Вона зазначила, що уряд Німеччини всіляко підтримує Україну на шляху її економічної трансформації та наближення до європейських структур, а також політично — після незаконної анексії Криму Росією та з огляду на військовий конфлікт на сході, мирно завершити який намагається разом з європейськими партнерами. Також надається гуманітарна допомога постраждалим.

"Німеччина та Україна пов’язані міцним і тісним партнерством. Німеччина дуже зацікавлена у стабільній, демократичній та економічно успішній Україні", - резюмувала депутатка.

Нагадаємо: раніше бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.