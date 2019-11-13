Коломойський: НАТО купуватиме памперси, коли російські танки будуть біля Кракова і Варшави

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що НАТО та ЄС ніколи не приймуть Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю The New York Times.

За його словами, для України “було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися” вступити туди.

"Ви всі не приймете нас в Альянс. Марно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б привести нас у новий Варшавський договір", – зазначив Коломойський.

За його словами, "російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО бруднитиме штани і купуватиме памперси".

Він також заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ.

"Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини. Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати, навіть не даючи нам коштів на це", - додав Коломойський, порівнюючи силу Москви з можливостями України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна на початку грудня буде презентувати у Брюсселі Річну національну програму Україна – НАТО 2020.