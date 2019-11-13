Баканов заперечує чутки про бійку з Богданом

Голова СБУ Іван Баканов заявляє, що у нього з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом лише робочі стосунки, і заперечив чутки про їхню бійку.

Про це Баканов заявив в інтервʼю Главкому

"Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом. Я зараз не встигаю слідкувати за такими новинами (про бійку - ред.). Першою мені інформацію про це мені скинула дружина, другою чи третьою людиною був безпосередньо сам Богдан. Звісно, у нас не було ніякої бійки. Навіть з точки зору фізики: це ж якої сили має бути удар, щоб вибити зуба", - зазначив він.

Голова СБУ зауважив, що у нього з Богданом немає ніяких стосунків, окрім робочих. "Чим менше у тебе дружніх стосунків, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кинджалів буде з часом в спині", - додав він.

Відповідаючи на запитання, кому вигідно розповсюджувати такі чутки, Богдан зауважив: "Мені важко сказати – думаю, з часом ми дізнаємось".

Щодо нібито намагання Богдана “навʼязати” йому певних людей, зокрема, Дмитра Нескоромного на посаду керівника Головного слідчого управління СБУ, Баканов відповів, що йому важко щось нав’язати, а нав’язати Президенту – неможливо. "Саме Володимир Олександрович визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди ухвалює особисте тверде рішення", - заявив голова СБУ.

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За словами Баканова, Нескоромний з’явився у кандидатах на посаду раніше, ніж його порадив Богдан. "Пан Нескоромний точно не хоче зробити Службу слабкішою, і в цьому його плюс", - зауважив голова СБУ.

Баканов також повідомив, що його заступник Владислав Бухарєв був звільнений за його поданням. "Президент зрозумів аргументацію і визначився. Скажімо так: у нас не збігалося стратегічне бачення реформування Служби безпеки. СБУ - не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних", - заявив він.

“Кадри потребують оновлення, старі кадри мислять старими категоріями. Молоді люди більш прогресивні в цьому сенсі, і вони не бояться тих змін, які очікують СБУ. Владислав Бухарєв, мені здається, бачив роботу системи по-старому”, - підсумував Баканов.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський указом від 8 листопада звільнив Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Водночас глава держави призначив Дмитра Нескоромного першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. До цього Нескоромний обіймав посаду заступника голови СБУ.