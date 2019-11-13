Рада завтра може голосувати за бюджет до другої ночі - Арахамія

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що розгляд проєкту Державного бюджету України на 2020 рік у другому читанні у Верховній Раді триватиме до другої години ночі.

Про це політик сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«На бюджет ми запланували про всяк випадок два дні... Прогнозую, що завтра ми його розглядатимемо до другої ночі», - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Водночас він припустив, що окрім проєкту держбюджету, у четвер Рада зможе розглянути ще два законопроєкти, один із яких – «про аукціони по землі, який треба також приймати».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Після цього уряд доопрацював проєкт бюджету і 5 листопада вніс його на розгляд Ради до другого читання.

Порівняно з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 11,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 2,3 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП. Видатки допрацьованого проєкту бюджету збільшено до 1 180,1 млрд грн.

На погашення державного боргу у 2020 році передбачено 282,1 млрд грн, на його обслуговування - 141,5 млрд грн.

Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку - 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою з часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн.

Також проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 7,5 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку та 2 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

У наступному році доходи, одержані від великої і малої приватизації державного майна, мають становити 12 млрд грн. Якщо парламент підтримає легалізацію грального бізнесу, доходи від нього можуть поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.

На субсидії у законопроєкті передбачено 48 млрд грн. На систему охорони здоров'я - 113,3 млрд грн. На Програму медичних гарантій - 72 млрд грн.