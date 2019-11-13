Лікарі не радять Єфремову поїздки, суд "переведуть" у режим відеозв'язку

Судове засідання у справі колишнього голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, обвинуваченого у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації, перенесли і надалі проводитимуть у режимі відеозв'язку.

Про це йшлося сьогодні на судовому засіданні в Старобільському районному суді Луганської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На електронну адресу суду 12 листопада 2019 року від Єфремова Олександра Сергійовича надійшла заява про відкладення розгляду справи, оскільки разом зі своїми захисниками він бере участь в раніше призначеному судовому засіданні у Печерському районному суді м.Києва", - зазначив на початку засідання суддя.

Крім того, у заяві йшлося про те, що медики рекомендували Єфремову утримуватися від тривалих поїздок, психічного та фізичного навантаження до повного медобстеження, а на 15 листопада йому назначена "медична подія". З огляду на це, а також на необхідність стаціонарного лікування, обвинувачений попросив продовжити розгляд його справи у режимі відеоконференції в одному з судів Києва.

Клопотання надійшли також від двох адвокатів Єфремова. У цих документах зазначено, що 22 липня Київський апеляційний суд змінив Єфремову запобіжний захід з перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням засобу особистого контролю. 18 вересня Старобільським районним судом запобіжний захід змінено на особисте зобов'язання з покладенням обов'язку, в тому числі, не відлучатися з Києва окрім як для участі в суді без дозволу суду. Оскільки Єфремов з 9 вересня проходить обстеження та стаціонарне лікування в Києві, адвокати приєдналися до прохання надати йому можливість брати участь у судових засіданнях дистанційно.

"Колегія, порадившись на місці, ухвалює рішення: на сьогодні - відкласти розгляд справи. 15 листопада о 10 годині провести судове засідання в режимі відеозв'язку", - оголосив головуючий суддя.

Коли і в якому із судів Києва буде проходити трансляція, буде визначено згодом.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня 2016 року ексголову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Крім того, Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також у незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".

1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту. До липня 2019 року він перебував спочатку в київському, а потім у старобільському слідчому ізоляторі.