СБУ відкрила дві справи на російського пропагандиста Соловйова — Гончаренко

Правоохоронні органи України відкрили два кримінальні провадження стосовно російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомив в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарності"), опублікувавши фотокопію відповіді СБУ на відповідний депутатський запит.

"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Володимира «солов'їний послід» Соловйова! Прийшла відповідь зі Служби безпеки України на мою заяву про злочини цього негідника", - написав парламентарій.

В опублікованому листі СБУ сказано, що відкрито дві кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених частинами 1,2, 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Досудове розслідування проводиться слідчими відділами 2 управління (з дислокацією в Маріуполі) і 3 управління (з дислокацією в Сєвєродонецьку) Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

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"Рано чи пізно цей брудний«рупор Кремля» відповість за свої зухвалі слова про територіальну цілісність України, які він ледь не кожен день озвучує в ефірі російського ТБ і в інтерв'ю інтернет-ЗМІ", - прокоментував Гончаренко.

Як відомо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував документи, з яких випливає, що російський телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов володіє мільярдним статком і двома віллами в Італії, на озері Комо.

Більш того, Соловйов є резидентом Італії.

У жовтні цього року стало відомо, що петиція із закликом не дозволити російському телеведучому Володимиру Соловйову отримати посвідчення на проживання в Італії і заборонити йому в'їзд до країн Євросоюзу набрала більше ніж 80 тис. підписів з 150 тис., необхідних для її подальшого розгляду.

Автор петиції звернув увагу італійців на те, що Соловйов хоче оселитися в демократичній країні і саме тоді, коли веде пропаганду на телебаченні проти демократичних цінностей, проти цінностей Євросоюзу. Водночас "його заяви сповнені ксенофобії та екстремізму і залишаються безкарними через близькість до диктаторського режиму Путіна".