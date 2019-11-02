У Москві застрелили главу центру протидії екстремізму МВС РФ

Керівника центру протидії екстремізму МВС РФ по Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва застрелено на заході Москви.

Про це повідомляє ТАСС.

"На вулиці Академіка Анохіна застрелено главу центру протидії екстремізму МВС РФ по Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва", - йдеться в повідомленні.

У Москві в зв'язку з зазначеним вбивством введено план "Перехоплення" і "Вулкан", йде розшук.

Раніше повідомлялося, що близько 18:30 надійшло повідомлення про стрілянину в районі будинку 2, корпус 1, на вулиці Академіка Анохіна. Було поранено двох людей, обоє вони мертві.

За даними ЗМІ, в січні 2019 року на Ельджаркіева вже було скоєно замах. Коли він автомобілем повертався з Чечні до Інгушетії, його машину обстріляли з автоматів. В результаті тяжкі поранення дістали троє поліцейських, які їхали в машині разом з Ельджаркієвим, сам він не постраждав.