У Москві застрелили главу центру протидії екстремізму МВС РФ
Про це повідомляє ТАСС.
"На вулиці Академіка Анохіна застрелено главу центру протидії екстремізму МВС РФ по Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва", - йдеться в повідомленні.
У Москві в зв'язку з зазначеним вбивством введено план "Перехоплення" і "Вулкан", йде розшук.
Раніше повідомлялося, що близько 18:30 надійшло повідомлення про стрілянину в районі будинку 2, корпус 1, на вулиці Академіка Анохіна. Було поранено двох людей, обоє вони мертві.
За даними ЗМІ, в січні 2019 року на Ельджаркіева вже було скоєно замах. Коли він автомобілем повертався з Чечні до Інгушетії, його машину обстріляли з автоматів. В результаті тяжкі поранення дістали троє поліцейських, які їхали в машині разом з Ельджаркієвим, сам він не постраждав.