Ще одним радником секретаря РНБО став колишній заступник голови Харківської ОДА Вадим Данієлян.

Це підтвердив кореспонденту Укрінформу сам Данієлян.

«Був звільнений із Харківської обласної адміністрації і у четвер призначений за переводом працювати в РНБО. Питання моєї компетенції – це і критична інфраструктура, і взаємодія з органами місцевого самоуправління. Впевнений, що і робота в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, і в Харківській ОДА дозволять мені вирішувати надважливі задачі, які зараз стоять перед нами», - сказав Данієлян.

Данієляну 44 роки. Він народився в Луганську. Має три вищі освіти: соціальний працівник (ЛНПУ ім. Т. Шевченка, 2005 рік), фахівець права (Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання ВНУ імені В. Даля, 2009 рік), магістр з будівництва (ХНАДУ, 2017 рік).

Раніше Данієлян був заступником голови Харківської ОДА з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики, розробки і використання газових і нафтосховищ, працював під керівництвом Юлії Світличної з 12 липня 2018 року.

З листопада 2014 року по січень 2017 року - перший заступник начальника, начальник Служби автомобільних доріг в Луганській області (м. Сєвєродонецьк). З січня 2017 року до липня 2018 року - заступник голови Луганської обласної державної адміністрації (м. Сєвєродонецьк).

Депутат Луганської обласної ради V і VI скликань.

До роботи в державних структурах займався бізнесом.

За даними декларації, поданої перед звільненням з Харківської ОДА, у 2018 році Данієлян заробив 289 207 гривень (майже вдвічі менше, ніж у 2017-му). Готівкою він зберігає 70 000 доларів, 135 000 гривень, на банківському рахунку - 137 485 гривень.

Також Данієлян володіє двома земельними ділянками площею 616 і 72,3 квадратних метра в м. Щастя Луганської області, вартість яких не зазначає, і мінібаром із літнім майданчиком в Алчевську вартістю 509 400 гривень, а ще недобудованим будинком у м. Щастя. Користується автомобілем Volkswagen за 159 000 гривень.

Фото: kharkivoda.gov.ua