Радником секретаря РНБО став колишній заступник голови Харківської ОДА

Радником секретаря РНБО став колишній заступник голови Харківської ОДА

Укрінформ
Ще одним радником секретаря РНБО став колишній заступник голови Харківської ОДА Вадим Данієлян.

Це підтвердив кореспонденту Укрінформу сам Данієлян.

«Був звільнений із Харківської обласної адміністрації і у четвер призначений за переводом працювати в РНБО. Питання моєї компетенції – це і критична інфраструктура, і взаємодія з органами місцевого самоуправління. Впевнений, що і робота в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, і в Харківській ОДА дозволять мені вирішувати надважливі задачі, які зараз стоять перед нами», - сказав Данієлян.

Данієляну 44 роки. Він народився в Луганську. Має три вищі освіти: соціальний працівник (ЛНПУ ім. Т. Шевченка, 2005 рік), фахівець права (Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання ВНУ імені В. Даля, 2009 рік), магістр з будівництва (ХНАДУ, 2017 рік).

Раніше Данієлян був заступником голови Харківської ОДА з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики, розробки і використання газових і нафтосховищ, працював під керівництвом Юлії Світличної з 12 липня 2018 року.

З листопада 2014 року по січень 2017 року - перший заступник начальника, начальник Служби автомобільних доріг в Луганській області (м. Сєвєродонецьк). З січня 2017 року до липня 2018 року - заступник голови Луганської обласної державної адміністрації (м. Сєвєродонецьк).

Депутат Луганської обласної ради V і VI скликань.

До роботи в державних структурах займався бізнесом.

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За даними декларації, поданої перед звільненням з Харківської ОДА, у 2018 році Данієлян заробив 289 207 гривень (майже вдвічі менше, ніж у 2017-му). Готівкою він зберігає 70 000 доларів, 135 000 гривень, на банківському рахунку - 137 485 гривень.

Також Данієлян володіє двома земельними ділянками площею 616 і 72,3 квадратних метра в м. Щастя Луганської області, вартість яких не зазначає, і мінібаром із літнім майданчиком в Алчевську вартістю 509 400 гривень, а ще недобудованим будинком у м. Щастя. Користується автомобілем Volkswagen за 159 000 гривень.

Фото: kharkivoda.gov.ua

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