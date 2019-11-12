Казахстан може стати майданчиком для зустрічі Зеленського і Путіна

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував Президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним у Казахстані.

Про це під час П'ятого щорічного засідання Astana Club заявив експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, повідомляє Казінформ.

"Я вважаю, що потрібна окрема особиста зустріч президента Росії і президента України. Я розмовляв про те, чи можлива така зустріч тет-а-тет, щоб обговорити всі питання. Мені здається, зараз момент хороший. Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Якщо нейтральний майданчик потрібен, я запропонував Казахстан", - сказав він.

Повідомляє, що вчора відбулася телефонна розмова Назарбаєва з Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту в Японію.

Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі й окупації Криму.

Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня був з робочим візитом в Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.