Казахстан може стати майданчиком для зустрічі Зеленського і Путіна
Про це під час П'ятого щорічного засідання Astana Club заявив експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, повідомляє Казінформ.
"Я вважаю, що потрібна окрема особиста зустріч президента Росії і президента України. Я розмовляв про те, чи можлива така зустріч тет-а-тет, щоб обговорити всі питання. Мені здається, зараз момент хороший. Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Якщо нейтральний майданчик потрібен, я запропонував Казахстан", - сказав він.
Повідомляє, що вчора відбулася телефонна розмова Назарбаєва з Путіним.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту в Японію.
Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі й окупації Криму.
Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня був з робочим візитом в Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.