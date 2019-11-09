Гончарук впевнений, що Зеленський не управляється СМСками олігархів
Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається, я не вважаю, що вплив олігархів збільшується. Він зменшується" - зауважив Гончарук.
Глава Уряду додав, що на нього особисто "не впливає ні Ахметов, ні Коломойський".
"Я переконаний в тому, що Президент самостійна людина і не управляється СМСками жодної зі сторін... Я переконаний в тому, що так мало впливу, як мають ті шановані громадяни (олігархи-ред.) зараз, вони не мали ніколи", - сказав Гончарук.
Він наголосив, що для боротьби з монополіями олігархів в Україні необхідний нормальний регулятор НКРЕ КП, який буде чесно рахувати тарифи і сильний Антимонопольний Комітет, який буде давати "тверезу" оцінку.
"Я вірю в те, що вплив олігархів в медіа також поступово буде зменшуватися , але за один день це зробити неможливо. Очевидно є власники каналів, які захищають свої інтереси і з цим потрібно щось робити", - додав Гончарук.