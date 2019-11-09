Кличко розповів, хто і чому веде проти нього політичну боротьбу

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що причиною обвинувачення його у державній зраді є політична боротьба, та наголосив, що відкритий до будь-яких перевірок.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час Міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не таємниця, що Кличко заважає, не таємниця, що проти мене йде політична боротьба, не таємниця що мене звинувачують і кажуть, що Кличко містом не керує, розкрадання бюджету йде, багато різних спекуляцій. А зараз якась людина звернулася до суду, змусила суд відкрити справу навіть про держзраду. Я можу сказати, будь ласка, я абсолютно відкритий, перевіряйте, якщо в когось є підозри. Але я знаю про те, що ведеться брудна кампанія і вона пов'язана тільки з боротьбою за владу. Не таємниця, що сьогодні канал 1+1 став політичним інструментом в руках і хто за цим стоїться, за цим каналом, і хто хоче стати мером - також генеральний продюсер каналу 1+1. Нечесна боротьба, але я нічого не боюся, мені ховати нема чого”, - сказав Кличко.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити провадження проти міського голови Києва Віталія Кличка, його двох заступників і ще двох осіб за низкою злочинів, серед яких - зловживання владою, розтрата майна, державна зрада тощо.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ