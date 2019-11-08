За Дубневича внесли 100 мільйонів застави, але він поки у СІЗО

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли заставу у розмірі 100 млн грн іще до оголошення рішення Апеляційної палати ВАС про обрання йому запобіжного заходу, однак його захист не знає де він перебуває.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Олексій Шевчук.

“Застава була внесена ще вчора, до моменту оголошення рішення суду”, - сказав він.

На запитання, де саме знаходиться його підзахисний Шевчук відповів: "Не знаю".

За словами адвоката, незважаючи на продемонстровані у суді платіжки про сплату застави, співробітники Національного антикорупційного бюро після оголошення рішення відвезли Дубневича у СІЗО.

Наразі захист нардепа подав заяви до Печерського, Шевченківського і Подільського райсудів столиці, у яких просить звільнити Дубневича у разі, якщо він перебуває в одному зі слідчих ізоляторів на території підпорядкованих судам районів.

Також захист звернувся до НАБУ з проханням надати інформацію про місце перебування Дубневича.

Як повідомлялося, 2 листопада ВАКС обрав народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Уже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв Дубневича під варту з можливістю застави 90 мільйонів гривень.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: Ґрати