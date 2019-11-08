Після оголошення підозри депутат Дубневич переписав фірму на сина — САП

Після оголошення підозри 31 жовтня народний депутат Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» на свого сина Юрія.

Про це під час розгляду апеляційної скарги адвокатів Дубневича повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, пише Громадське.

Зазначається, що водночас ця компанія є засновником «Коропорації КРТ», яка фігурує у кримінальному провадженні.

До 31 жовтня в реєстрі серед власників компанії був сам Ярослав Дубневич, його брат Богдан та племінник.

Прокурор розцінив такі дії депутата, як перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, щоб на фірму не могли накласти арешт.

Сам Дубневич пояснив, що переоформлення відбулось давно, це «не робиться за один день». Він додав, що перебував 31 жовтня на засіданні парламенту, а 30 жовтня — на комітеті.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: Громадське.