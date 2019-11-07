Суд взяв під варту депутата Дубневича, застава - 90 мільйонів

Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, пише Громадське.

За словами адвоката, заставу Дубневич може внести протягом двох місяців, до 31 грудня 2019 року. Втім, за словами прокурора, на даний час депутат вже вніс за скасованою ухвалою 50 мільйонів гривень. Вони будуть повернені, після чого мають внести 90 мільйонів за новою ухвалою.

«У цілому нова ухвала відповідає нашій позиції, попри меншу суму застави (прокуратура просила 93 млн — ред.). Можливо, те, що я навів нові докази в засіданні, стало підставою такого рішення», — сказав прокурор САП Віталій Прокопенко.

Захист Дубневича клопотав про скасування рішення суду першої інстанції, котрий постановив Дубневичу заставу у 100 млн грн. Прокурор просив у суду попередньо озвучений запобіжний захід у вигляді застави у 93 мільйони.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: Ґрати.