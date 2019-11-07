Зеленський перерахував резонансні “посадки” й анонсував нові

Проблема “швидких посадок” полягає в тому, що якщо кримінальні провадження належним чином не розслідувати, потім ці справи розваляться в судах.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеоблозі, викладеному на сторінці глави держави у Facebook.

“Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться: справа Свинарчуків — є, Пашинський — є, Микитась — є, Дубневич — є. І ви навіть бачили, що у Верховній Раді за (подання на - ред.) Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться, воно буде таким. А далі будуть вироки цим людям, про кого я сказав. А не будуть - буде відкрито інші справи і ніхто не буде зупинятись”, - сказав Зеленський.

Він також пояснив, в чому є проблема “швидких посадок”.

“В чому є проблеми швидких посадок? Багато справ є, до яких, як ми зрозуміли, ми повинні підготуватися, а по-іншому ці люди будуть виходити на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде, і з (розслідуванням справ щодо - ред.) Катерини Гандзюк, і Павла Шеремета, і всі ці справи в оборонній галузі — всі вони будуть”, - уточив Зеленський.

Як відомо, один зі слоганів у президентській виборчій кампанії Володимира Зеленського був: «Весна прийде – саджати будемо». У липні Зеленський пообіцяв, що посадки будуть, але тоді, коли з'явиться новий уряд і генпрокурор. Вони призначені 29 серпня.