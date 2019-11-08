Дубілет просить надати йому держохорону

"Я звернувся сьогодні в Управління державної охорони з проханням виділити мені охорону. Коли я йшов у Кабмін, я був упевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці", - зауважив Дубілет.

За його словами, зараз навколо нього виникли дві "зони напруги".

"По-перше, я координую проєкт по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати", - зазначив міністр КМУ.

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Крім того, зауважив Дубілет, він є одним з координаторів проведення конкурсів на високі державні посади.

"Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив він.

Міністр КМУ висловив сподівання, що необхідність у державній охороні буде тимчасовою.