Дубілет просить надати йому держохорону

Дубілет просить надати йому держохорону

Укрінформ
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет попросив забезпечити йому державну охорону, позаяк займається проблемою ринку тіньового алкоголю та координує проведення конкурсів на високі державні посади.
Про це він написав у Facebook.

"Я звернувся сьогодні в Управління державної охорони з проханням виділити мені охорону. Коли я йшов у Кабмін, я був упевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці", - зауважив Дубілет.

За його словами, зараз навколо нього виникли дві "зони напруги".

"По-перше, я координую проєкт по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати", - зазначив міністр КМУ.

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Крім того, зауважив Дубілет, він є одним з координаторів проведення конкурсів на високі державні посади.

"Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив він.

Міністр КМУ висловив сподівання, що необхідність у державній охороні буде тимчасовою.

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