Зеленський призначив начальника Управління держохорони

Зеленський призначив начальника Управління держохорони

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

"Звільнити Оцерклевича Олексія Ярославовича з посади начальника Управління державної охорони України", - зазначається в указі №755/2019.

Водночас указом №756/2019 Президент призначив Сергія Рудя начальником УДО.

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Як повідомлялося, полковник Збройних сил України Оцерклевич очолював Управління державної охорони з 29 травня 2019 року.

Сергій Рудь раніше працював в Інституті Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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