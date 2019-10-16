Зеленський призначив начальника Управління держохорони
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
"Звільнити Оцерклевича Олексія Ярославовича з посади начальника Управління державної охорони України", - зазначається в указі №755/2019.
Водночас указом №756/2019 Президент призначив Сергія Рудя начальником УДО.
Як повідомлялося, полковник Збройних сил України Оцерклевич очолював Управління державної охорони з 29 травня 2019 року.
Сергій Рудь раніше працював в Інституті Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.